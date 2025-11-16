Глушенков одним словом описал проблему сборной России

Нападающий национальной команды России Максим Глушенков ответил на вопрос о проблемах сборной России после поражения команды в товарищеском матче с Чили. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

— Есть какая‑то проблема? Вы её можете описать?

— Да, невезение, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России прервала самую длинную действующую серию матчей без поражений среди всех национальных команд, которая длилась 19 матчей.

В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу, которая закончилась со счётом 1:1.