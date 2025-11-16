Аршавин выделил лучшего нападающего России

Бывший вингер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин определил нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина лучшим нападающим России. Отметим, форвард вышел в стартовом составе национальной команды в товарищеской игре с Чили, которая завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счётом 0:2.

«На мой взгляд, сейчас он [Тюкавин] является лучшим нападающим нашей страны. Вопрос только его формы, а её нужно набирать только через игры», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Тюкавин провёл 59 минут после чего был заменён на Николая Комличенко. Это второе появление нападающего бело-голубых в сборной России после восстановления от тяжёлой травмы колена, из-за которой футболист год не выступал за национальную команду.

