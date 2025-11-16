«Сыны Карпина». Губерниев отреагировал на поражение сборной России от Чили

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост по случаю завершившегося матча национальной команды России со сборной Чили, который состоялся в рамках ноябрьских товарищеских встреч. Игра завершилась поражением подопечных Валерия Карпина — 0:2.

«Ой, не успел прилететь из Китая и шок!!! Нашу футбольную сборную продинамили чилийцы… Эх, сыны Карпина…» — написал Губерниев в своём телерам-канале.

Отметим, сборная России потерпела первое поражение за 19 встреч. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.

Материалы по теме Аршавин выделил лучшего нападающего России

Крупнейшая победа сборной России по футболу: