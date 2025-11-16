«Сыны Карпина». Губерниев отреагировал на поражение сборной России от Чили
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост по случаю завершившегося матча национальной команды России со сборной Чили, который состоялся в рамках ноябрьских товарищеских встреч. Игра завершилась поражением подопечных Валерия Карпина — 0:2.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
«Ой, не успел прилететь из Китая и шок!!! Нашу футбольную сборную продинамили чилийцы… Эх, сыны Карпина…» — написал Губерниев в своём телерам-канале.
Отметим, сборная России потерпела первое поражение за 19 встреч. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.
