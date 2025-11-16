Скидки
Прервалась историческая четырёхлетняя беспроигрышная серия сборной России
Сборная России не смогла продлить рекордную серию матчей без поражений в официальных матчах, которая остановилась на отметке в 22 игры. Это произошло в товарищеском матче с Чили, который завершился 15 ноября домашним поражением со счётом 0:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года в выездном матче с национальной командой Хорватии (0:1). В феврале 2022 года произошло отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

После этого сборная России провела 22 товарищеские игры взрослым составом, в которых одержала 15 побед и семь раз сыграла вничью. Отметим, в данный промежуток времени россияне проигрывали сборной Египта U23 (1:2), однако эта и ещё две встречи 2023 года с египтянами и катарцами РФС считает неофициальными.

