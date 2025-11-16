«Думаете, Сафонов играет под давлением?». Карпин – об ошибках футболистов с Перу и Чили
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ошибках футболистов после поражения команды в товарищеском матче с национальной командой Чили (0:2) и ничьей с Перу (1:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
– Как можно объяснить ошибки игроков в матчах с Перу и Чили? Давлением?
– Это товарищеский матч, какое давление? Вы думаете, Сафонов играет под давлением в игре с Перу? Всё это просто стечение обстоятельств, несчастные случаи. Параллели проводить не нужно, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Сборная России прервала самую длинную действующую серию матчей без поражений среди всех национальных команд, которая длилась 19 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
02:37
-
02:17
-
01:44
-
01:38
-
01:21
-
00:56
-
00:47
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:26
-
00:11
-
00:09
- 15 ноября 2025
-
23:48
-
23:42
-
23:38
-
23:29
-
23:22
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:13
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:35
-
21:33
-
21:32