«Думаете, Сафонов играет под давлением?». Карпин – об ошибках футболистов с Перу и Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ошибках футболистов после поражения команды в товарищеском матче с национальной командой Чили (0:2) и ничьей с Перу (1:1).

– Как можно объяснить ошибки игроков в матчах с Перу и Чили? Давлением?

– Это товарищеский матч, какое давление? Вы думаете, Сафонов играет под давлением в игре с Перу? Всё это просто стечение обстоятельств, несчастные случаи. Параллели проводить не нужно, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России прервала самую длинную действующую серию матчей без поражений среди всех национальных команд, которая длилась 19 матчей.