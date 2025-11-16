Скидки
«Думаете, Сафонов играет под давлением?». Карпин – об ошибках футболистов с Перу и Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ошибках футболистов после поражения команды в товарищеском матче с национальной командой Чили (0:2) и ничьей с Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

– Как можно объяснить ошибки игроков в матчах с Перу и Чили? Давлением?
– Это товарищеский матч, какое давление? Вы думаете, Сафонов играет под давлением в игре с Перу? Всё это просто стечение обстоятельств, несчастные случаи. Параллели проводить не нужно, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России прервала самую длинную действующую серию матчей без поражений среди всех национальных команд, которая длилась 19 матчей.

