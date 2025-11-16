«Играли‑то здорово». Круговой – о поражении сборной России в матче с Чили

Защитник сборной России по футболу Данил Круговой высказался об игре команды в матче с национальной командой Чили. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и закончилась победой чилийской команды со счётом 2:0.

«Я не сказал бы, что что‑то не получилось, потому что играли‑то здорово, создавали моменты. Соперник был очень хорошим и достойным. Мне кажется, один из самых лучших за последнее время. В первом тайме не могли взломать (оборону) в последней зоне. Второй тайм стал более открытым, заварушка интересная пошла, — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

Сборная России прервала самую длинную действующую серию матчей без поражений среди всех национальных команд, которая длилась 19 матчей. Ранее, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу.