Видеообзор поражения сборной России в матче с Чили

Вечером 15 ноября завершился товарищеский матч между сборной России и национальной командой Чили. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча Россия — Чили:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе сборной России во «ВКонтакте» и на YouTube.
На 37-й минуте нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей.
Отметим, сборная России потерпела первое поражение за 19 встреч с учётом неофициальных. Кроме того, прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия национальной команды с учётом официальных игр.
