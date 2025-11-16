Скидки
Главная Футбол Новости

Россия — Чили — 0:2, видеообзор матча, видео голов: Тапия, Бреретон, статистика, 15 ноября 2025 года, товарищеская встреча

Видеообзор поражения сборной России в матче с Чили
Аудио-версия:
Вечером 15 ноября завершился товарищеский матч между сборной России и национальной командой Чили. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча Россия — Чили:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе сборной России во «ВКонтакте» и на YouTube.

На 37-й минуте нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей.

Отметим, сборная России потерпела первое поражение за 19 встреч с учётом неофициальных. Кроме того, прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия национальной команды с учётом официальных игр.

Прервалась историческая четырёхлетняя беспроигрышная серия сборной России

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

