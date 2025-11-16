Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор поражения сборной России в матче с Чили

Вечером 15 ноября завершился товарищеский матч между сборной России и национальной командой Чили. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча Россия — Чили:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе сборной России во «ВКонтакте» и на YouTube.

На 37-й минуте нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей.

Отметим, сборная России потерпела первое поражение за 19 встреч с учётом неофициальных. Кроме того, прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия национальной команды с учётом официальных игр.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: