Сборная США обыграла Парагвай в товарищеском матче. Одноклубник Миранчука сделал ассист

В ночь с 15 на 16 ноября мск на стадионе «Субару Парк» в американском Честере (штата Пенсильвания, США) состоялся товарищеский между сборными США и Парагвая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На четвёртой минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник США Джованни Рейна. Голевой передачей отметился защитник Макс Арфстен. Через шесть минут гости отыгрались усилиями форварда Алекса Арче. Атакующий полузащитник Мигель Альмирон, известный по выступлениям за «Атланту Юнайтед» вместе с Алексеем Миранчуком, сделал голевой пас. Точку в матче поставил нападающий сборной США Фоларин Балогун, забивший решающий гол на 71-й минуте.

Отметим, что сборная США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино не знает поражений четыре матча подряд (три победы и ничья). Перед этим у США было пять подряд поражений.

