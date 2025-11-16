«Всё, у нас футбол закончился». Корнеев — о поражении сборной России в матче с Чили

Бывший футболист ЦСКА и «Барселоны», а также экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче с Чили (0:2).

«Это — по сути 0:4. Я не знаю, чем эта игра была лучше. Самый главный урок для ребят был — себя нужно готовить к следующим матчам и думать намного быстрее, чтобы вскрывать такую оборону. У нас игроки умеют это делать, но они вышли, не думая об этом. Они думали, что это будет прогулка. Я до матча предполагал, что они должны забить кучу голов, но как только попали под хороший прессинг — всё, у нас футбол закончился», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, данное поражение стало первым для сборной России за 23 матча с учётом официальных игр и 19-м — без данного учёта.

