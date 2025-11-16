Тренер вратарей сборной России разобрал игру Агкацева после поражения в матче с Чили
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил действия голкипера национальной команды Станислава Агкацева в эпизодах с пропущенными голами в товарищеском матче с Чили (0:2).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
«Соперник не создал у наших ворот много моментов. Была равная игра. У соперника была стопроцентная реализация. Где нужно было начинать атаку Станислав Агкацев находил правильные решения — сделал одну острую передачу за спину защитникам. К нему претензий нет по пропущенным голами», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».
Отметим, Агкацев в этой встрече вышел в стартовом составе, провёл все 90 минут, пропустил два мяча после двух ударов в створ ворот со стороны чилийцев.
