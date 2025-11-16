Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Ирландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России разобрал игру Агкацева после поражения в матче с Чили

Тренер вратарей сборной России разобрал игру Агкацева после поражения в матче с Чили
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил действия голкипера национальной команды Станислава Агкацева в эпизодах с пропущенными голами в товарищеском матче с Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Соперник не создал у наших ворот много моментов. Была равная игра. У соперника была стопроцентная реализация. Где нужно было начинать атаку Станислав Агкацев находил правильные решения — сделал одну острую передачу за спину защитникам. К нему претензий нет по пропущенным голами», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, Агкацев в этой встрече вышел в стартовом составе, провёл все 90 минут, пропустил два мяча после двух ударов в створ ворот со стороны чилийцев.

Материалы по теме
«Всё, у нас футбол закончился». Корнеев — о поражении сборной России в матче с Чили

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android