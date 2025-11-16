Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Ирландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков кратко оценил итоги 2025 года для сборной России

Глушенков кратко оценил итоги 2025 года для сборной России
Комментарии

Нападающий сборной России Максим Глушенков подвёл итоги 2025 года для команды. В ноябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу со счётом 1:1 и уступила национальной команде Чили со счётом 0:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

— Итоги сборной для 2025 года.
— Все отлично, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Национальная команда России в 2025 году провела десять матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла впервые за 19 матчей. Таким образом, прервалась самая длинная действующая серия матчей без поражений среди всех национальных команд.

Материалы по теме
Сборная России проиграла впервые за четыре года. Чудовищные «привозы» защитников!
Сборная России проиграла впервые за четыре года. Чудовищные «привозы» защитников!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android