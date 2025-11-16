Глушенков кратко оценил итоги 2025 года для сборной России
Нападающий сборной России Максим Глушенков подвёл итоги 2025 года для команды. В ноябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу со счётом 1:1 и уступила национальной команде Чили со счётом 0:2.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
— Итоги сборной для 2025 года.
— Все отлично, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».
Национальная команда России в 2025 году провела десять матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла впервые за 19 матчей. Таким образом, прервалась самая длинная действующая серия матчей без поражений среди всех национальных команд.
