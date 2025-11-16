Сперцян опубликовал пост о предстоящем матче сборной Армении с Португалией

Атакующий полузащитник «Краснодара» и капитан сборной Армении Эдуард Сперцян выложил пост в своём телеграм-канале с анонсом предстоящего заключительного матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Португалией. Встреча состоится сегодня, 16 ноября. Начало — в 17:00 мск.

«Завтра (на момент написания поста было 15 ноября. — Прим. «Чемпионата») уже играем в Португалии! Настраиваемся на интересный и эмоциональный матч», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Сборная Армении занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда набрала три очка за пять матчей и потеряла шансы квалифицироваться на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Португальская национальная команда занимает первое место в своей отборочной группе, набрав 10 очков после пяти матчей.

