Венгрия — Ирландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Сперцян опубликовал пост о предстоящем матче сборной Армении с Португалией

Сперцян опубликовал пост о предстоящем матче сборной Армении с Португалией
Атакующий полузащитник «Краснодара» и капитан сборной Армении Эдуард Сперцян выложил пост в своём телеграм-канале с анонсом предстоящего заключительного матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Португалией. Встреча состоится сегодня, 16 ноября. Начало — в 17:00 мск.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Не начался
Армения
«Завтра (на момент написания поста было 15 ноября. — Прим. «Чемпионата») уже играем в Португалии! Настраиваемся на интересный и эмоциональный матч», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Сборная Армении занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда набрала три очка за пять матчей и потеряла шансы квалифицироваться на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Португальская национальная команда занимает первое место в своей отборочной группе, набрав 10 очков после пяти матчей.

Тренер вратарей сборной России разобрал игру Агкацева после поражения в матче с Чили

