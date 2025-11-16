Игорь Дивеев объяснил ошибку в эпизоде с пропущенным голом сборной России в матче с Чили

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свою ошибку в эпизоде перед первым пропущенным голом команды в товарищеском матче с Чили. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счётом 2:0.

«По игре могу сказать, что два момента привезли себе. В первом голе 100% была моя ошибка, потому что обрезал и недоработал. Я думал, что опорник чилийцев пойдёт в бровку, но он меня обманул: перестроился и прочитал мою передачу. Он под меня подлез, и там могло быть пенальти, не дай бог ещё и красная. Это чисто моя ошибка. Много создавали, было несколько подходов, но не реализовали свои моменты. И в концовке тоже недоработали, когда нам забили второй», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в этой встрече 26-летний Дивеев выступил в роли капитана национальной команды.

