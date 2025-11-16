Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Ирландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев объяснил ошибку в эпизоде с пропущенным голом сборной России в матче с Чили

Игорь Дивеев объяснил ошибку в эпизоде с пропущенным голом сборной России в матче с Чили
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свою ошибку в эпизоде перед первым пропущенным голом команды в товарищеском матче с Чили. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«По игре могу сказать, что два момента привезли себе. В первом голе 100% была моя ошибка, потому что обрезал и недоработал. Я думал, что опорник чилийцев пойдёт в бровку, но он меня обманул: перестроился и прочитал мою передачу. Он под меня подлез, и там могло быть пенальти, не дай бог ещё и красная. Это чисто моя ошибка. Много создавали, было несколько подходов, но не реализовали свои моменты. И в концовке тоже недоработали, когда нам забили второй», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в этой встрече 26-летний Дивеев выступил в роли капитана национальной команды.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор поражения сборной России в матче с Чили

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android