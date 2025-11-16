Скидки
Венгрия — Ирландия. Прямая трансляция
17:00 Мск
Экс-футболист «Зенита» определил виновного во втором голе в ворота сборной России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал второй гол в ворота сборной России в товарищеском матче с Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Второй гол — следствие ошибок. Но всё началось с Лукина. Как он принял мяч в первый раз, он мог вторым касанием просто отдать мяч Агкацеву, но он делает ещё касание, которое неправильное. Из‑под него мяч выбили, а дальше уже всё следствие этой ошибки. Бевеев мог просто выбить в аут, но попал в игрока, а мяч попал удобно к игроку сборной Чили. Это небольшой технический брак ценою в гол. Такие ошибки игрок национальной команды не должен допускать», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

У команды Валерия Карпина прервалась беспроигрышная серия из 23 матчей. До этого россияне уступили команде Хорватии 14 ноября 2021 года в матче отборочного раунда чемпионата мира‑2022.

