«Он всегда хорошо ладил с бразильцами». Каземиро — об Анчелотти

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал об опыте работы с тренером Карло Анчелотти в мадридском «Реале» и сборной.

— Вы знаете Анчелотти больше десяти лет. Тренер, которого вы встретили в сборной, отличается от того, что был в «Реале»? Что можете рассказать о повседневной работе с ним?

— У меня с ним всегда были отличные отношения. Когда он во второй раз пришёл в «Реал», именно он, можно сказать, «преобразил» Вини. Были сомнения насчёт Винисиуса, а именно Анчелотти сделал из него другого игрока. То же самое с Милитао. Он всегда хорошо ладил с бразильцами. С ним трудно не ужиться. Как мы говорим в футбольной среде, он парень, который любит хорошую болтовню, шутки, умеет сделать атмосферу лёгкой и весёлой. Но когда нужно требовать, он требует жёстко, — приводит слова Каземиро Globo.

Полузащитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.