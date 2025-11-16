Скидки
Венгрия — Ирландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это был неудачный сбор — ни одной победы». Кирилл Глебов — о сборной России

«Это был неудачный сбор — ни одной победы». Кирилл Глебов — о сборной России
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов высказался о ноябрьском сборе национальной команды и о поражении в товарищеском матче от Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Обидное поражение — у сборной России давно не было неудач. Можно сказать, что это был неудачный сбор — ни одной победы. Никто не рад этому, все расстроились. Не было такого, что что‑то пошло не так. Просто две ошибки, отскок и пропустили два гола», — сказал Кирилл Глебов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.

