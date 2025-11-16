«Это был неудачный сбор — ни одной победы». Кирилл Глебов — о сборной России
Поделиться
Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов высказался о ноябрьском сборе национальной команды и о поражении в товарищеском матче от Чили (0:2).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
«Обидное поражение — у сборной России давно не было неудач. Можно сказать, что это был неудачный сбор — ни одной победы. Никто не рад этому, все расстроились. Не было такого, что что‑то пошло не так. Просто две ошибки, отскок и пропустили два гола», — сказал Кирилл Глебов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
07:21
-
07:02
-
05:50
-
04:42
-
04:31
-
04:28
-
04:24
-
04:06
-
04:00
-
03:24
-
03:06
-
02:37
-
02:17
-
01:44
-
01:38
-
01:21
-
00:56
-
00:47
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:26
-
00:11
-
00:09
- 15 ноября 2025
-
23:48
-
23:42
-
23:38
-
23:29
-
23:22
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41