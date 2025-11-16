Скидки
Сербия — Латвия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это урок нашим парням и Карпину». Григорян — о матче сборных России и Чили
Российский тренер Александр Григорян прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными России и Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Чилийцы показали не только стальной характер, но и великолепную контригру. Думаю, что это урок нашим парням и Карпину», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч Россия — Чили прошёл 15 ноября на поле стадиона «Фишт» в Сочи. На 37-й минуте счёт открыл нападающий гостей Гонсало Тапия, который прорвался в штрафную в борьбе с защитником Игорем Дивеевым и пробил в дальний угол. На 76-й минуте Бен Бреретон Диас поразил ворота Станислава Агкацева после ошибки игроков обороны сборной России.

