Главная Футбол Новости

Александр Григорян дал Валерию Карпину тренерский совет по работе со сборной России

Александр Григорян дал Валерию Карпину тренерский совет по работе со сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Чили (0:2) и дал советы наставнику команды Валерию Карпину.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Приведу, к примеру, требования к опорному полузащитнику. Он садится у нас в нижнем блоке между центральными защитниками, а какой прок от того же Кисляка в этой зоне? А в прессинге, независимо от соперника, наш опорник поднимается так высоко, что поднимается, чтобы взять опорника соперника. Чилийцы подготовились к игре с нами, они великолепно выходили из‑под нашего прессинга.

Кисляк и Умяров делали чудовищный объём работы. Карпин должен понять, что это не работает. Ему нужно адаптироваться, у него есть возможность экспериментировать — не только с составом, но и с идеями», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.

