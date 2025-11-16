Александр Григорян дал Валерию Карпину тренерский совет по работе со сборной России

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Чили (0:2) и дал советы наставнику команды Валерию Карпину.

«Приведу, к примеру, требования к опорному полузащитнику. Он садится у нас в нижнем блоке между центральными защитниками, а какой прок от того же Кисляка в этой зоне? А в прессинге, независимо от соперника, наш опорник поднимается так высоко, что поднимается, чтобы взять опорника соперника. Чилийцы подготовились к игре с нами, они великолепно выходили из‑под нашего прессинга.

Кисляк и Умяров делали чудовищный объём работы. Карпин должен понять, что это не работает. Ему нужно адаптироваться, у него есть возможность экспериментировать — не только с составом, но и с идеями», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.