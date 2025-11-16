Кейн — о розыгрыше стандартных положений: нам нужна инструкция, как в американском футболе

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о розыгрыше стандартных положений в сборной Англии.

«Знаю, это не самая приятная часть игры, но мы всегда много играли на стандартных положениях, как в защите, так и в атаке. Мне кажется, что в атаке у нас появляются действительно хорошие схемы. На чемпионате мира не так много времени на тренировки. Но мы хотим накопить опыт стандартных положений. Нам нужна своего рода инструкция, как в американском футболе, когда вы смотрите на соперника и видите, играет ли он зонально или использует персональную опеку. Тогда мы сможем выбирать, как действовать, и в конечном итоге лучшая команда в этом компоненте обычно становится лучшей командой турнира. Очевидно, что Деклан Райс и другие игроки сборной могут делать идеальные навесы, поскольку они выполняют это каждую неделю за свои клубы», — приводит слова Кейна The Sun.

После семи сыгранных матчей группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года англичане занимают первое место в группе К, набрав 21 очко.