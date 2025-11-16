Руслан Литвинов прокомментировал поражение в матче со сборной Чили

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче с Чили со счётом 0:2.

«Чили хорошо играет в обороне. Они тактически дисциплинированы. Просто сложилось так, что не использовали свои моменты. В первом тайме неожиданно пропустили. Во втором была открытая игра и опять какая-то ошибка», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Товарищеский матч Россия — Чили прошёл 15 ноября на поле стадиона «Фишт» в Сочи. На 37-й минуте счёт открыл нападающий гостей Гонсало Тапия, который прорвался в штрафную в борьбе с защитником Игорем Дивеевым и пробил в дальний угол. На 76-й минуте Бен Бреретон Диас поразил ворота Станислава Агкацева.

