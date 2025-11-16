Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Махачкала поздравило Махачева, ставшего чемпионом UFC в полусреднем весе

«Динамо» Махачкала поздравило Махачева, ставшего чемпионом UFC в полусреднем весе
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале поздравило российского бойца Ислама Махачева, ставшего чемпионом UFC в полусреднем весе после победы в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Сегодня Дагестан просыпается с отличной новостью — Ислам Махачев вновь одержал победу и завоевал свой второй чемпионский пояс!» — написано в сообщении махачкалинского клуба.

Махачев является первым россиянином, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее 34-летний боец становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг).

8 марта 2025 года Махачев посетил матч махачкалинского «Динамо» с московским «Динамо» (0:4) в 20-м туре Мир РПЛ.

Материалы по теме
Ислам Махачев — первый российский боец в истории UFC, становившийся чемпионом в двух весах

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android