«Динамо» Махачкала поздравило Махачева, ставшего чемпионом UFC в полусреднем весе

Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале поздравило российского бойца Ислама Махачева, ставшего чемпионом UFC в полусреднем весе после победы в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Сегодня Дагестан просыпается с отличной новостью — Ислам Махачев вновь одержал победу и завоевал свой второй чемпионский пояс!» — написано в сообщении махачкалинского клуба.

Махачев является первым россиянином, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее 34-летний боец становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг).

8 марта 2025 года Махачев посетил матч махачкалинского «Динамо» с московским «Динамо» (0:4) в 20-м туре Мир РПЛ.

