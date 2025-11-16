Игрок «Торпедо» Шитов высказался о победе над «Ротором»

Нападающий московского «Торпедо» Владислав Шитов высказался о победе над «Ротором» в матче 19-го тура Первой лиги (2:1).

«Наверное, матч с «Ротором» — один из лучших, который был в этом сезоне у «Торпедо». Это ощущалось на поле. Очень многое получалось. Не всё, конечно, но было ощущение, что мы должны забить и выиграть», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Победа позволила «Торпедо» довести количество набранных в сезоне очков до 18. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 29 очками в 19 играх располагается на пятой строчке в Первой лиге.