Нигерия — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Шитов высказался о победе над «Ротором»

Комментарии

Нападающий московского «Торпедо» Владислав Шитов высказался о победе над «Ротором» в матче 19-го тура Первой лиги (2:1).

Россия — Лига PARI . 19-й тур
15 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Шевченко – 57'     2:0 Юшин – 87'    

«Наверное, матч с «Ротором» — один из лучших, который был в этом сезоне у «Торпедо». Это ощущалось на поле. Очень многое получалось. Не всё, конечно, но было ощущение, что мы должны забить и выиграть», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Победа позволила «Торпедо» довести количество набранных в сезоне очков до 18. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 29 очками в 19 играх располагается на пятой строчке в Первой лиге.

