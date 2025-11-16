Игрок «Торпедо» Шитов высказался о победе над «Ротором»
Нападающий московского «Торпедо» Владислав Шитов высказался о победе над «Ротором» в матче 19-го тура Первой лиги (2:1).
Россия — Лига PARI . 19-й тур
15 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Шевченко – 57' 2:0 Юшин – 87'
«Наверное, матч с «Ротором» — один из лучших, который был в этом сезоне у «Торпедо». Это ощущалось на поле. Очень многое получалось. Не всё, конечно, но было ощущение, что мы должны забить и выиграть», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Победа позволила «Торпедо» довести количество набранных в сезоне очков до 18. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 29 очками в 19 играх располагается на пятой строчке в Первой лиге.
