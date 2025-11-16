Скидки
Нигерия — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Матвей Лукин: разочарованы поражением от Чили, но подбодрили друг друга

Матвей Лукин: разочарованы поражением от Чили, но подбодрили друг друга
Защитник сборной России Матвей Лукин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Чили со счётом 0:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Конечно, обидно, что проиграли. Все разочарованы, но подбодрили друг друга. Считаю, что играли действительно неплохо. Конечно, есть куда расти. Соперник не удивил — у них квалифицированная команда с футболистами, которые играют в топ-европейских командах», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Товарищеский матч Россия — Чили прошёл 15 ноября на поле стадиона «Фишт» в Сочи. На 37-й минуте счёт открыл нападающий гостей Гонсало Тапия, который прорвался в штрафную в борьбе с защитником Игорем Дивеевым и пробил в дальний угол. На 76-й минуте Бен Бреретон Диас поразил ворота Станислава Агкацева.

