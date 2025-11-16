Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 на 16 ноября

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 16 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 16 ноября (время московское):

17:00. Португалия – Армения;
17:00. Венгрия – Ирландия;
20:00. Сербия – Латвия;
20:00. Азербайджан – Франция;
20:00. Украина – Исландия;
20:00. Албания – Англия;
22:45. Италия – Норвегия;
22:45. Израиль – Молдавия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Материалы по теме
«Это реакция на провокацию». Мартинес выступил против длительной дисквалификации Роналду

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android