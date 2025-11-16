Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 16 ноября (время московское):

17:00. Португалия – Армения;

17:00. Венгрия – Ирландия;

20:00. Сербия – Латвия;

20:00. Азербайджан – Франция;

20:00. Украина – Исландия;

20:00. Албания – Англия;

22:45. Италия – Норвегия;

22:45. Израиль – Молдавия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

