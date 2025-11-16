Дивеев раскрыл, что игрокам сборной России было сказано в перерыве матча с Чили
Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос, что футболистам национальной команды было сказано в раздевалке перед вторым таймом товарищеского матча с Чили (0:2). После первого тайма подопечные Валерия Карпина уступали со счётом 0:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
– Второй тайм визуально был интереснее. Что говорили в раздевалке?
– Продолжать играть так же, как в первом тайме, будут моменты, и мы должны их реализовать. Мы сами понимали, что по всей игре мы спокойно выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч. Надо было реализовывать свои моменты в концовке, — приводит слова Дивеева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.
Как сборная России играет при Карпине:
