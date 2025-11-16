Азербайджан — Франция: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Азербайджана и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После пяти матчей сборная Франции набрала 13 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Азербайджан заработал одно очко в пяти встречах и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).