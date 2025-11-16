Олег Кононов: удивлён увольнением Станковича из «Спартака» — нравилась его работа

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился эмоциями от увольнения сербского специалиста Деяна Станковича, возглавлявшего красно-белых с лета 2024 года. Московский клуб объявил об уходе Станковича во вторник, 11 ноября.

«Я удивлён увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Да, он человек импульсивный. Возможно, непростой и с характером. Но, как мне виделось, игроки его слушали и уважали. То, что происходит внутри, трудно знать. Дальше это детали клубного руководства», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кононов тренировал «Спартак» с 2018 по 2019 год.

Как появился «Спартак»: