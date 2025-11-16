Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Азербайджан — Франция: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Азербайджана и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Кулдига, Латвия). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти матчей сборная Франции набрала 13 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Азербайджан заработал одно очко в пяти встречах и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).