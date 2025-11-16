Кисляк отметил, что игроки сборной России сами себе «привезли» голы в матче с Чили

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче с Чили со счётом 0:2. Также футболист рассказал об общении с хавбеком «Монако» Александром Головиным.

«Сборная Чили — интересный соперник, есть качественные игроки. Сами себе два гола «привезли», что говорить. С таким соперником нельзя ошибаться, потому что каждая ошибка будет караться голом. Запомнился больше всего нападающий Гонсало Тапия.

Мы общаемся в сборной. Интересно, спрашиваем у Александра Головина что-то про чемпионат Франции, про игру за «Монако», он делится с удовольствием. Рассказывает какие-то истории, интересно. Опыт получишь, когда будешь там играть, но то, что рассказывает, интересно слушать, хотя не находишься там, но ощущаешь этот мир», — приводит слова Кисляка ТАСС.

