Вратарь сборной Чили Вигоро прокомментировал победу в матче с Россией

Вратарь сборной Чили Лоуренс Вигоро прокомментировал победу в товарищеском матче над сборной России со счётом 2:0.

«Сборная России — очень хорошая команда. Мы рады, что победили в этом матче. Это было круто сыграть тут, на красивом стадионе, в прекрасном городе. Я насладился этим. Надеюсь, мы сможем выиграть и в матче с Парагваем.

Поддержка наших болельщиков была хорошей. Конечно, было больше болельщиков России, но были и наши. Очень рады этому», — сказал Вигоро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч прошёл 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. 12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1).