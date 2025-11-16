Скидки
Вратарь сборной Чили Вигоро прокомментировал победу в матче с Россией

Вратарь сборной Чили Лоуренс Вигоро прокомментировал победу в товарищеском матче над сборной России со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Сборная России — очень хорошая команда. Мы рады, что победили в этом матче. Это было круто сыграть тут, на красивом стадионе, в прекрасном городе. Я насладился этим. Надеюсь, мы сможем выиграть и в матче с Парагваем.

Поддержка наших болельщиков была хорошей. Конечно, было больше болельщиков России, но были и наши. Очень рады этому», — сказал Вигоро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч прошёл 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. 12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1).

