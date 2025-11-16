Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Албания — Англия: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 20:00 мск

Албания — Англия: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 20:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Албании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После семи матчей сборная Англии набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу группы К. Албания заработала 14 очков в семи встречах и располагается на второй строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Сборная Казахстана в меньшинстве сыграла вничью с командой Бельгии в отборе на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android