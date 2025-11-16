Албания — Англия: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Албании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи матчей сборная Англии набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу группы К. Албания заработала 14 очков в семи встречах и располагается на второй строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).