Главная Футбол Новости

Каземиро: у меня слишком много забот в «МЮ», чтобы беспокоиться о «Реале»

Каземиро: у меня слишком много забот в «МЮ», чтобы беспокоиться о «Реале»
Комментарии

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро спросили, что он думает о нынешнем состоянии мадридского «Реала». Бразилец находился в системе «сливочных» с 2013 по 2022 год.

«Не слежу за этим. У меня слишком много забот в «Манчестер Юнайтед», чтобы беспокоиться о «Реале». Все знают, как я люблю этот клуб, город, но я не беспокоюсь о «Реале», — приводит слова Каземиро Mundo Deportivo.

В составе основной команды «Королевского клуба» полузащитник принял участие в 336 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и 29 результативными передачами. В «Реале» 33-летний футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов.

