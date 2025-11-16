Скидки
Тренер «Торпедо» Кононов — о месте в турнирной таблице: надо верить в самое лучшее

Тренер «Торпедо» Кононов — о месте в турнирной таблице: надо верить в самое лучшее
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о месте его команды в турнирной таблице Лиги Pari. После 19 матчей соревнования чёрно-белые набрали 18 очков и занимают 16-е место.

— С какими мыслями вы смотрите в таблицу в Первой лиге?
— Лично я вообще турнирную таблицу не смотрю. Не знаю, смотрят наши ребята или нет. Задача на каждую игру готовиться, каждый день тренироваться с ещё большим стремлением и выправлять ситуацию. Турнирную таблицу посмотрим, когда будем претендовать на что-то. В первую очередь — выйти с зоны вылета, где мы находимся. А дальше смотреть, что будет. Банально звучит, но так и есть. Самое главное — работа, смотреть на себя.

— Если «Торпедо» по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей — это будет чудом?
— Может быть, и да. Почему нет? Может быть, и будет чудо. Надо верить в самое лучшее. Всё зависит от нас. Если брать прошлый чемпионат — мы прошли первый круг без поражений и набрали много очков. Почему бы не повторить сейчас? А там уже как будет. Тогда будем считать очки, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
