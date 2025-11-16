Дивеев ответил, что для него значит выйти с капитанской повязкой сборной России

Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями от выхода на поле на товарищеский матч с Чили (0:2) в качестве капитана национальной команды.

– Что для тебя значит – выйти с капитанской повязкой?

– Это честь. Впервые для меня, было неожиданно. Приятно, а за сборную – большая честь для меня, – приводит слова Дивеева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

В игре с Чили Дивеев отыграл всё время встречи.

Защитник дебютировал за взрослую сборную России в 2020 году. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом.

