Главная Футбол Новости

Дивеев ответил, что для него значит выйти с капитанской повязкой сборной России

Дивеев ответил, что для него значит выйти с капитанской повязкой сборной России
Комментарии

Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями от выхода на поле на товарищеский матч с Чили (0:2) в качестве капитана национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

– Что для тебя значит – выйти с капитанской повязкой?
– Это честь. Впервые для меня, было неожиданно. Приятно, а за сборную – большая честь для меня, – приводит слова Дивеева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

В игре с Чили Дивеев отыграл всё время встречи.

Защитник дебютировал за взрослую сборную России в 2020 году. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом.

