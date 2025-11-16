Родриго одним предложением отреагировал на слухи о плохой атмосфере в «Реале»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал информацию о напряжённой атмосфере в стане «сливочных».

«[В «Реале»] Очень хорошо, как всегда, очень хорошо», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые футболисты «Реала» не поняли решение главного тренера команды Хаби Алонсо выпустить защитника Трента Александер-Арнольда в концовке матча Лиги чемпионов с его бывшим клубом «Ливерпулем» (1:0). Болельщики мерсисайдцев освистали экс-игрока. Также появлялась информация, что футболисты мадридской команды считают Алонсо слишком строгим.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

