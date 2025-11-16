Кержаков: в глазах игроков сборной России нет азарта — эти годы усыпили бдительность

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче с Чили (0:2).

«Мне понравилась сборная Чили. Россия создала не так много моментов, только уже в конце был шанс у Глебова. Но серьёзной опасности не создали. Я уже не помню уровня других соперников. После отстранения сборная сыграла около 20 матчей. Но свежи воспоминания о вчерашней игре, и чилийцы были индивидуально сильны, организованны — всё делали вовремя, очень технично. Сборная России не ожидала, что столкнётся с таким сопротивлением.

Эти годы усыпили бдительность, и даже матч с Перу показал, что уже не видно азарта в глазах футболистов. Но даже при таком отношении были победы. Однако вчера футболисты Чили превосходили сборную России — и это доставило большие проблемы, с которыми раньше не сталкивались», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

