Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Кержаков: в глазах игроков сборной России нет азарта — эти годы усыпили бдительность

Кержаков: в глазах игроков сборной России нет азарта — эти годы усыпили бдительность
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче с Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Мне понравилась сборная Чили. Россия создала не так много моментов, только уже в конце был шанс у Глебова. Но серьёзной опасности не создали. Я уже не помню уровня других соперников. После отстранения сборная сыграла около 20 матчей. Но свежи воспоминания о вчерашней игре, и чилийцы были индивидуально сильны, организованны — всё делали вовремя, очень технично. Сборная России не ожидала, что столкнётся с таким сопротивлением.

Эти годы усыпили бдительность, и даже матч с Перу показал, что уже не видно азарта в глазах футболистов. Но даже при таком отношении были победы. Однако вчера футболисты Чили превосходили сборную России — и это доставило большие проблемы, с которыми раньше не сталкивались», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Как сборная России играет при Карпине:

