Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Чили Вигоро назвал Головина лучшим игроком сборной России

Вратарь сборной Чили Лоуренс Вигоро высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине после победы своей команды в товарищеском матче над сборной России со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Я знал Головина до матча. В игре с нами он был одним из лучших игроков на поле. Он хороший футболист. В целом в сборной России много классных игроков. Знаю Сафонова, который сейчас играет в «ПСЖ». Было круто сыграть с одним из таких игроков. Головин был лучшим в матче с нами. Он играет в «Монако», где раньше играл Марипан из нашей сборной. Он рассказывал про него, что он хороший игрок», — сказал Вигоро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Тренер сборной России Карпин: атмосфера на матчах команды всегда потрясающая
