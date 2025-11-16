Скидки
22:45 Мск
В Федерации футбола Чили отметили доброжелательность людей в России

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад подчеркнул качественную организацию товарищеского матча национальной команды с Россией, а также отметил доброжелательность россиян. В субботу, 15 ноября, сборная Чили обыграла подопечных Валерия Карпина со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Всё очень хорошо организовано. Хочу поблагодарить посольство Чили в России и посольство России в Чили, которые оказали нам огромную помощь и предоставили всё необходимое. Очень доброжелательные люди вокруг, стадион просто великолепен. И люди очень дружелюбны к нам», — приводит слова Милада ТАСС.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий гостей Гонсало Тапия, который прорвался в штрафную в борьбе с защитником Игорем Дивеевым и пробил в дальний угол. На 76-й минуте Бен Бреретон Диас поразил ворота Станислава Агкацева.

Материалы по теме
Кисляк отметил, что игроки сборной России сами себе «привезли» голы в матче с Чили

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

