В Федерации футбола Чили отметили доброжелательность людей в России

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад подчеркнул качественную организацию товарищеского матча национальной команды с Россией, а также отметил доброжелательность россиян. В субботу, 15 ноября, сборная Чили обыграла подопечных Валерия Карпина со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Всё очень хорошо организовано. Хочу поблагодарить посольство Чили в России и посольство России в Чили, которые оказали нам огромную помощь и предоставили всё необходимое. Очень доброжелательные люди вокруг, стадион просто великолепен. И люди очень дружелюбны к нам», — приводит слова Милада ТАСС.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий гостей Гонсало Тапия, который прорвался в штрафную в борьбе с защитником Игорем Дивеевым и пробил в дальний угол. На 76-й минуте Бен Бреретон Диас поразил ворота Станислава Агкацева.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: