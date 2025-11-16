Кержаков признался, что не будет добиваться возвращения рекорда по голам за сборную России

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков признался, что не будет добиваться возвращения рекорда по голам за национальную команду.
«Я ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Ранее появилась информация, что один из голов сборной России, забитый в товарищеской игре с командой Германии в 2005 году, могут записать на Александра Кержакова. Если это произойдёт, Кержаков (30) догонит Дзюбу (31), обогнавшего Александра весной 2025 года в игре с Гренадой.
Лучший бомбардир в истории России: