Главная Футбол Новости

В Англии арестовали 19-летнего фаната по подозрению в оскорблениях Маунта — The Athletic

Аудио-версия:
Комментарии

Полиция Лондона арестовала 19-летнего болельщика, предположительно оскорбившего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Маунта во время матча 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2), который состоялся 8 ноября. Об этом сообщает The Athletic.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

По информации источника, указанный фанат был выведен со стадиона после того, как один из сотрудников услышал, как он делает оскорбительные комментарии в адрес футболиста «красных дьяволов». Затем этот работник сообщил о произошедшем в полицию.

Подчёркивается, что болельщик был арестован по подозрению в «умышленном причинении беспокойства, тревоги или неудобства» и отпущен под залог до завершения расследования.

Сам Маунт не слышал оскорбительных высказываний фаната.

Новости. Футбол
