В Англии арестовали 19-летнего фаната по подозрению в оскорблениях Маунта — The Athletic

Полиция Лондона арестовала 19-летнего болельщика, предположительно оскорбившего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Маунта во время матча 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2), который состоялся 8 ноября. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, указанный фанат был выведен со стадиона после того, как один из сотрудников услышал, как он делает оскорбительные комментарии в адрес футболиста «красных дьяволов». Затем этот работник сообщил о произошедшем в полицию.

Подчёркивается, что болельщик был арестован по подозрению в «умышленном причинении беспокойства, тревоги или неудобства» и отпущен под залог до завершения расследования.

Сам Маунт не слышал оскорбительных высказываний фаната.

