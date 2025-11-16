Гаттузо ответил итальянскому политику на критику

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо ответил итальянскому политику Иньяцио Ла Руссе, который раскритиковал специалиста за жалобы на итальянских болельщиков во время матча квалификации ЧМ-2026 с Молдавией (2:0).

«Я уважаю то, что он сказал, но я не знаю, где он был во время матча: точно не на стадионе, но он, должно быть, не видел его и по телевизору. Одни желали нам смерти, другие угрожали приехать, третьи уговаривали нас пойти работать. Я согласен с Ла Руссой, когда он говорит, что освистывание нужно принимать, и я всегда это принимал. Но это были не освистывания; это были гораздо более серьёзные вещи: для меня они неприемлемы», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три очка.