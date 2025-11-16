Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Николай Комличенко: с Перу пропустили глупый гол и не довели игру до конца

Николай Комличенко: с Перу пропустили глупый гол и не довели игру до конца
Комментарии

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о товарищеской игре национальной команды со сборной Перу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

— Видели результат матча «Сочи» со сборной Перу?
— Да, 5:1 сыграли.

— Шутили, что аутсайдер РПЛ обыграл Перу, а сборная России не может.
— Никак к этому не отношусь. В той игре мы не реализовали свои моменты, не довели игру до конца. Пропустили глупый гол, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между командами России и Перу состоялся 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Александр Головин и Алекс Валера.

