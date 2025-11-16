Скидки
Чемпион мира Канте не стал исключать возможное возвращение в Европу

Полузащитник сборной Франции и «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте прокомментировал информацию о потенциальном возвращении в Европу.

«Никто не знает, перейду ли я в «Париж» или в другие клубы французской лиги. Я ещё не думал об этом. На текущий момент у меня есть контракт с «Аль-Иттихадом». Хочу максимально реализоваться в грядущие футбольные годы. Возвращение во французскую лигу не исключено, но я не поднимал этот вопрос», — приводит слова Канте AS.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции ранее выступал за такие европейские клубы, как «Булонь», «Лестер» и «Челси». Действующее трудовое соглашение 34-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

