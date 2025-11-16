Гаттузо — о матче с Норвегией: никогда не говори «никогда»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался перед матчем квалификации ЧМ-2026 с Норвегией.

«Давайте скажем прямо: это невероятно сложно, даже невозможно. Но это последний матч перед плей-офф, и победа помогает настроиться. Никогда не говори «никогда», но нужно смотреть правде в глаза. И мы будем готовиться к этому матчу; мы хотим его сыграть», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три очка.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).