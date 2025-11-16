Андрей Семёнов: сборная России устала топтаться на месте, вариться в собственном соку

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Чили (0:2).

«Предыдущие соперники сборной России были не самого высокого уровня, а Чили — команда с историей. Раньше они показывали хорошие результаты. У сборной России есть скованность, непонимание. Предыдущий матч с Перу: они пытаются играть, комбинировать, а у нас какая-то суета. Соперник посильнее, и сборная сразу впадает в ступор, не знает, что делать. Наверное, устали топтаться на месте.

Очень хочется посмотреть сборную России на уровне топ-соперника. Ребята отвыкли от соревнований, соскучились — и это сказывается. Хочется посмотреть на российскую молодёжь, на клубы в еврокубках. Но сейчас мы варимся в собственном соку, это нехорошо. Прогресс стоит — не по нашей вине, но тем не менее. Сборные Ирана или Чили приезжают в неоптимальных составах, и всё равно ощущается сопротивление», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Как сборная России играет при Карпине: