Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Семёнов: сборная России устала топтаться на месте, вариться в собственном соку

Андрей Семёнов: сборная России устала топтаться на месте, вариться в собственном соку
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Предыдущие соперники сборной России были не самого высокого уровня, а Чили — команда с историей. Раньше они показывали хорошие результаты. У сборной России есть скованность, непонимание. Предыдущий матч с Перу: они пытаются играть, комбинировать, а у нас какая-то суета. Соперник посильнее, и сборная сразу впадает в ступор, не знает, что делать. Наверное, устали топтаться на месте.

Очень хочется посмотреть сборную России на уровне топ-соперника. Ребята отвыкли от соревнований, соскучились — и это сказывается. Хочется посмотреть на российскую молодёжь, на клубы в еврокубках. Но сейчас мы варимся в собственном соку, это нехорошо. Прогресс стоит — не по нашей вине, но тем не менее. Сборные Ирана или Чили приезжают в неоптимальных составах, и всё равно ощущается сопротивление», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Вратарь сборной Чили Вигоро назвал Головина лучшим игроком сборной России

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android