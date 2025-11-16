Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гаттузо — о Холанде: невероятный игрок, машина

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался перед матчем квалификации ЧМ-2026 с Норвегией о нападающем соперников Эрлинге Холанде.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
«Невероятный игрок, машина. В своих действиях, в своей интерпретации игры он уникален, он лучше всех в мире, учитывая, что у всех разные характеристики. У них есть физическая мощь, скорость и четвёрка нападающих — как только ты ошибёшься и дашь им пространство, они тебя наказывают», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

Холанд провёл семь матчей за сборную Норвегии в квалификации ЧМ-2026, в которых забил 14 мячей и сделал две результативные передачи.

