Гаттузо — о Холанде: невероятный игрок, машина

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался перед матчем квалификации ЧМ-2026 с Норвегией о нападающем соперников Эрлинге Холанде.

«Невероятный игрок, машина. В своих действиях, в своей интерпретации игры он уникален, он лучше всех в мире, учитывая, что у всех разные характеристики. У них есть физическая мощь, скорость и четвёрка нападающих — как только ты ошибёшься и дашь им пространство, они тебя наказывают», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

Холанд провёл семь матчей за сборную Норвегии в квалификации ЧМ-2026, в которых забил 14 мячей и сделал две результативные передачи.