Стало известно, сколько зрителей посетили матчи сборной России в 2025 году

В нынешнем году товарищеские матчи сборной России суммарно посетили 284 202 зрителя, среди которых было более 6500 болельщиков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом «РИА Новости Спорт» сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

В 2025 году российская национальная команда провела 10 товарищеских игр, восемь из них были домашними.

По информации источника, самым посещаемым матчем сборной России стала игра с Нигерией (1:1) (45 638 зрителей), прошедшая в минувшем июне на стадионе «Лужники». По количеству зрителей с инвалидностью и ОВЗ самой посещаемой была игра с Перу (1:1), состоявшаяся 12 ноября на арене «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге — около 1300 человек, при этом суммарно встречу посетили 45 536 болельщиков.

