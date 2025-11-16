Скидки
Главная Футбол Новости

Доку: если Бельгия не может обыграть Казахстан без Де Брёйне, то нам нечего делать на ЧМ

Доку: если Бельгия не может обыграть Казахстан без Де Брёйне, то нам нечего делать на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку подверг критике игру национальной команды после ничьей с Казахстаном (1:1) в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 1
Бельгия
1:0 Сатпаев – 9'     1:1 Ванакен – 48'    
Удаления: Чесноков – 77' / нет

«Нам не повезло? Возможно. Сейчас повторилось то же самое, что и в матче с Северной Македонией. Всё дело в неэффективности. Мы не смогли выиграть у Казахстана, поэтому совершенно точно не можем быть довольны.

Наша команда уже потеряла слишком много очков, потому что была недостаточно хороша во многих встречах. Нам всем нужно действовать лучше: тренеру, мне, всем.

Отсутствие Де Брёйне и Лукаку? Кевин, Ромелу, Тибо [Куртуа]… Если они нужны нам для победы над Казахстаном, то нам нечего делать на чемпионате мира», — приводит слова Доку Sporza.

