Доку: если Бельгия не может обыграть Казахстан без Де Брёйне, то нам нечего делать на ЧМ
Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку подверг критике игру национальной команды после ничьей с Казахстаном (1:1) в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года.
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 1
Бельгия
1:0 Сатпаев – 9' 1:1 Ванакен – 48'
Удаления: Чесноков – 77' / нет
«Нам не повезло? Возможно. Сейчас повторилось то же самое, что и в матче с Северной Македонией. Всё дело в неэффективности. Мы не смогли выиграть у Казахстана, поэтому совершенно точно не можем быть довольны.
Наша команда уже потеряла слишком много очков, потому что была недостаточно хороша во многих встречах. Нам всем нужно действовать лучше: тренеру, мне, всем.
Отсутствие Де Брёйне и Лукаку? Кевин, Ромелу, Тибо [Куртуа]… Если они нужны нам для победы над Казахстаном, то нам нечего делать на чемпионате мира», — приводит слова Доку Sporza.
