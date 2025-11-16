Доку: если Бельгия не может обыграть Казахстан без Де Брёйне, то нам нечего делать на ЧМ

Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку подверг критике игру национальной команды после ничьей с Казахстаном (1:1) в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Нам не повезло? Возможно. Сейчас повторилось то же самое, что и в матче с Северной Македонией. Всё дело в неэффективности. Мы не смогли выиграть у Казахстана, поэтому совершенно точно не можем быть довольны.

Наша команда уже потеряла слишком много очков, потому что была недостаточно хороша во многих встречах. Нам всем нужно действовать лучше: тренеру, мне, всем.

Отсутствие Де Брёйне и Лукаку? Кевин, Ромелу, Тибо [Куртуа]… Если они нужны нам для победы над Казахстаном, то нам нечего делать на чемпионате мира», — приводит слова Доку Sporza.

