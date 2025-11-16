Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о возможности выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне.

«Я могу забить 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, скорее всего, не выиграю «Золотой мяч». То же самое и с Холандом, и с любым другим игроком. Нужно выигрывать главные трофеи. Судя по тому, как складывается сезон в составе «Баварии», похоже, мы в отличной форме. Мы определённо одни из фаворитов Лиги чемпионов. Так что, возможно, это немного повышает мои шансы. То же самое и с Англией. Думаю, мы подойдём к турниру в качестве одного из фаворитов», — приводит слова Кейна Reuters.

В нынешнем сезоне футболист провёл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи. В составе сборной Англии игрок провёл семь матчей квалификации ЧМ-2026, в которых забил шесть мячей.