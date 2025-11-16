Ферран Торрес вошёл в топ-10 бомбардиров сборной Испании и сравнялся с Серхио Рамосом

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ферран Торрес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Фурия Роха» после того, как поразил ворота Грузии в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года (0:4). Этот гол стал 23-м для футболиста за национальную команду, который он забил в 52-й игре.

По этому показателю 25-летний нападающий сравнялся с бывшим защитником сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамосом, а также экс-нападающим «Королевского клуба» Альфредо Ди Стефано.

Лучшим бомбардиром в истории «Фурия Роха» является Давид Вилья, который отметился 59 забитыми мячами в 98 встречах во всех турнирах.

