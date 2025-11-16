Ферран Торрес вошёл в топ-10 бомбардиров сборной Испании и сравнялся с Серхио Рамосом
Поделиться
Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ферран Торрес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Фурия Роха» после того, как поразил ворота Грузии в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года (0:4). Этот гол стал 23-м для футболиста за национальную команду, который он забил в 52-й игре.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 4
Испания
0:1 Оярсабаль – 11' 0:2 Субименди – 22' 0:3 Ф. Торрес – 35' 0:4 Оярсабаль – 63'
По этому показателю 25-летний нападающий сравнялся с бывшим защитником сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамосом, а также экс-нападающим «Королевского клуба» Альфредо Ди Стефано.
Лучшим бомбардиром в истории «Фурия Роха» является Давид Вилья, который отметился 59 забитыми мячами в 98 встречах во всех турнирах.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в мировом футболе:
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
13:36
-
13:31
-
13:24
-
13:24
-
13:08
-
13:08
-
12:55
-
12:50
-
12:43
-
12:36
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:45
-
11:39
-
11:24
-
11:21
-
11:15
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:18
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45