Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ферран Торрес вошёл в топ-10 бомбардиров сборной Испании и сравнялся с Серхио Рамосом

Ферран Торрес вошёл в топ-10 бомбардиров сборной Испании и сравнялся с Серхио Рамосом
Комментарии

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ферран Торрес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Фурия Роха» после того, как поразил ворота Грузии в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года (0:4). Этот гол стал 23-м для футболиста за национальную команду, который он забил в 52-й игре.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 4
Испания
0:1 Оярсабаль – 11'     0:2 Субименди – 22'     0:3 Ф. Торрес – 35'     0:4 Оярсабаль – 63'    

По этому показателю 25-летний нападающий сравнялся с бывшим защитником сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамосом, а также экс-нападающим «Королевского клуба» Альфредо Ди Стефано.

Лучшим бомбардиром в истории «Фурия Роха» является Давид Вилья, который отметился 59 забитыми мячами в 98 встречах во всех турнирах.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

